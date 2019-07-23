Спад производства: майское и июньское оживление не помогло

В России за полгода так и не удалось достигнуть роста промышленного производства. Несмотря на слабое увеличение объемов в мае и июне, в целом интенсивность выпуска продукции по отношению к декабрю 2018 года все еще демонстрирует спад. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аналитики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ в очередном докладе «Индексы интенсивности промышленного производства». При этом у экспертов возникли вопросы к методике расчетов Росстата.

Снижение индекса интенсивности в целом относительно предыдущего месяца наблюдалось с января по март, в апреле спад приостановился, а в мае и июне индекс продемонстрировал небольшой рост – 0,2% и 0,3% соответственно. Эксперты подчеркивают, что рост объясняется оживлением в обрабатывающих производствах (в частности, в машиностроении) на фоне снижения интенсивности добычи полезных ископаемых, а также увеличением производства электрической энергии, газа и пара из-за относительно прохладной погоды.

При этом у экспертного сообщества возникли вопросы к Росстату по методологии подсчета данных о росте промпроизводства. «В соответствии с официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства этот индекс для промышленности в целом является средневзвешенным из индексов для составляющих ее видов экономической деятельности верхнего уровня агрегации, – говорится в докладе «Центра развития». – При воспроизведении этого расчета по данным Росстата получается более низкое значение по сравнению с официально опубликованным. Причины этого явления в сообщениях на сайте Росстата не раскрыты».

Напомним, согласно официальным данным статистического ведомства, индекс промышленного производства в первом полугодии 2019 года составил 102,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом обрабатывающие производства в первом полугодии 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%, добыча полезных ископаемых на 4%, деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированию воздуха показала нулевой рост.

Между тем, как считают эксперты «Центра развития», даже с учетом данных Росстата достигнуть увеличения интенсивности промпроизводства в этом году не удалось. По отношению к декабрю 2018 года спад производства в июне этого года составил 0,3%. При этом в сфере добычи полезных ископаемых – 0,5%, обрабатывающих производств – 0,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 0,5%.

В целом непрерывное снижение интенсивности в течение как минимум пяти месяцев эксперты отмечают в добыче сырой нефти и попутного газа, добыче полезных ископаемых, не включенных в другие группировки, добыче камня, песка и глины, производстве кокса и нефтепродуктов, а также пластмассовых изделий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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