Бордюрная реновация в Москве: столичная мэрия закупилась еще на 3 млрд

Мэрия Москвы объявила рекордную закупку гранитных бордюров, которых хватит почти на четверть всех столичных дорог. Заплатить за 941 км таких ограждений мэрия готова почти 3 млрд рублей, а общая сумма трат на эти цели уже превысила 10 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсант», 941 км гранитных бордюров планирует приобрести в рамках четырех тендеров ГБУ «Автомобильные дороги», из них 870 км на 2,2 млрд рублей должно быть размером 300х150 мм, 6 км – «экзотического» бордюра размером 300х300 мм с радиусом кривизны 0,5-3,5 м и 3,6-10 м, этот камень стоит 19-20 тысяч за один метр.

При этом в 2019 году структуры мэрии уже закупали каменные бордюры на 2,3 млрд рублей, а за последние пять лет объем закупок составил почти 13 млрд рублей. Издание отмечает, что объем четырех последних тендеров становится понятен, если учесть, что длина МКАД составляет 108 км, а протяженность всех столичных дорог – 3,6 тысячи км. Победителями трех конкурсов стали уфимское ООО «Башкирский камень» и московское ООО «ТД Спецпласт», до этого уже выигрывавшие столичные тендеры.

Одним из самых дорогих в закупках этого года стал гранитный бордюр размером 300х600 мм с радиусом кривизны 3,6-10,5 м за 43,7 тысячи рублей за погонный метр. При этом городские власти не горят желанием обосновать драгоценные закупки, которые обходятся бюджету в круглую сумму. В комплексе городского хозяйства Москвы «Коммерсанту» не ответили на вопрос зачем городу понадобилось столько бордюров. Однако участникам рынка очень нравится цена, которую мэрия готова платить за гранитные бордюры. Например, директор челябинского ООО «ТК Офис Сити», которое занимается поставками гранита, Андрей Лукьянчиков заявил изданию, что был бы счастлив, если бы у него покупали гранитное ограждение по такой цене – речь шла о бордюре ГП-1 размером 300х150 мм с начальной ценой 2,5 тысячи рублей за погонный метр.

Отметим, что москвичи регулярно возмущаются в соцсетях дорогостоящими процедурами по «смене зимнего бордюра на летний», и публикуют фотографии развороченных тротуаров и перекрытых дорог. Горожане заявляют, что бордюры в некоторых местах меняют по 2-3 раза в год, при этом они находятся в нормальном состоянии и замены не требуют. Фактически часто дорожные усилия мэрии приводят только к автомобильным «пробкам» и дискомфорту пешеходов, отмечают жители российской столицы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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