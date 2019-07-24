«Дожить без серьезных последствий до 2024 года не получится»: либеральная элита готовит свержение Путина

Российская либеральная элита готовит «народный бунт», целью которого станет снос существующей системы власти в целом и лично президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал известный экономист, публицист Михаил Хазин в статье «Стретигические тезисы, или в ожидании поворота» на портале ИА «Аврора».

Текущая ситуация в России, при которой уже семь лет наблюдается промышленный спад, является следствием руководства экономической политикой представителями либеральной элиты, возглавляют которую, в том числе, участники «команды Гайдара-Чубайса» и «семейной» группы, отмечает Хазин. Рассчитывать на изменения в данных условиях не приходится – более того, «можно с уверенностью сказать, что «дожить» без серьезных последствий до 2024 года (окончания срока полномочий президента России) точно не получится», пишет эксперт, отмечая, что понимание этого обстоятельства есть даже у самих представителей либеральной группы, в частности, у министра экономического развития РФ Максима Орешкина – который в качестве критической называет более раннюю дату.

При этом Хазин обращает внимание, что действия российской либеральной элиты вписываются в общемировую тенденцию. «По итогам выборов (президента США) ноября 2020 года, Трамп (который их, скорее всего, выиграет) начнет подготовку к организации международных конференций, на которых должны будут определены принципы и правила построения политической и финансово-экономических картин нового посткризисного мира (условно, новая «Ялта» и новый «Бреттон-Вудс»), – считает Хазин. – В конференциях этих будут принимать участие «державы-победительницы» финансового глобализма и для России принципиально важно оказаться в числе её равноправных участников».

При статус-кво Россия попадает в эту группу, однако если в страну придет серьезный политический и экономический кризис, это право будет упущено. Между тем, участие в этой группе «выводит лично Путина в члены мировой элиты», и отказаться от этого президент РФ не может, «поскольку только этот вариант гарантирует ему и его семье более или менее гарантированное будущее».

Исходя из этого, либеральная группа больше оставаться у власти не может и должна уйти. Хазин полагает, что в создавшихся условиях, есть два варианта: пусть и ценой скатывания страны в кризис перехватить власть с уходом Путина, либо достичь с существующей политической властью соглашения, которое обеспечит либеральной элите право на существование и после этих конференций.

«Принципиально важно понимать, что это соглашение (транзит, то есть) лично Путину не нужно, оно не даёт ему никаких дополнительных гарантий с точки зрения ухода с поста президента (в отличие от участия в упомянутых конференциях), зато создаёт дополнительные сложности с другими победителями, поскольку даёт повод говорить о сепаратных соглашениях, – полагает Хазин. – В частности, можно упомянуть участие видных представителей нашей либеральной группы в антитрамповских «играх» клана Клинтонов».

Как считает эксперт, поддержка либеральной группы сегодня несет Путину только проблемы, однако сама эта группа активно продвигает идею «транзита власти» в качестве нового соглашения между российскими элитами, которое должно быть заключено до начала новых «Ялты» и «Бреттон-Вудса», то есть до 2022 года. Именно эту дату в качестве кризисной называл Максим Орешкин, напоминает экономист.

«Соответственно, те, кто пропагандирует соответствующую идею, либо прямо поддерживает либеральную группу, либо неявно, по глупости или по зависимости, на неё работает», – уверен Хазин.

По его оценке, «альтернативой (и фактором давления) для идеи «транзита» является попытка организовать на сентябрь текущего года «оранжевую» революцию». «Для этого правительство активно раздражает население, в том числе принимая заведомо вредительские решения или же специально разжигая страсти там, где это можно было бы избежать (мусорная тема), повышая цены на товары народного потребления (рост цен на бензин, девальвация рубля, усложнение процедуры сертификации импорта с её удорожанием). Сюда же относятся совершенно феерические по неадекватности действия по регистрации (точнее, отказу) кандидатов в депутаты на местные и региональные выборы в сентябре», – обратил внимание эксперт.

Такие действия власти Хазин связывает с тем, что, с одной стороны, действующие чиновники боятся потерять власть, а с другой – они целенаправленно «поднимают градус» напряженности для подготовки «оранжевой» революции.

«То есть, с формальной точки зрения, подпадают под статью о подготовке массовых выступлений с целью свержения существующего в стране строя, – считает эксперт. – Разумеется, сами они с такой формулировкой никогда не согласятся. Но как иначе объяснить активность, например, губернатора Брянской области, который снимает список «Родины», уже утвержденный облизбиркомом? Напоминаю, тот самый губернатор, который выступил инициатором снятия со своего населения (а область – чуть ли не самая заражённая в стране) «чернобыльских» льгот, что и позволило ему занять свою должность. Это он за устойчивость власти беспокоится? «Родина» ему оппозиция? А зачем снимать списки партий в Севастополе? Про местные выборы в Санкт-Петербурге я даже не говорю».

По мнению Хазина, фактически сейчас элитная либеральная группа оказалась в серьезной опасности, для ее лидеров речь идет о жизни и смерти, и именно поэтому «она «сжигает» всю свою группу поддержки, бросает в огонь все резервы».

«Но давайте смотреть правде в глаза: их целью является снос существующей в России системы вообще и Путина лично. Иначе они не выживают», – подытоживает Хазин и напоминает об украинском сценарии, где «тоже долго терпели, поскольку всем казалось, что выносить сор из элитной избы не стоит».

«Доигрались. Я вот такого сценария для России не хочу», – подчеркнул эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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