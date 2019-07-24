Массовое отравление в Москве: число жертв «автоматной еды» достигло 86 человек

Число жителей Москвы, отравившихся в офисах едой из вендинговых автоматов, достигло 86 человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила столичного управления пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, накануне к трем часам дня было зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из которых 50 – сальмонеллез. Как пояснили санитарные врачи, рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом «Healthy food». Отмечается, что все заболевшие – взрослые.

Напомним, 15 июля Роспотребнадзор начал проводить эпидемиологическое исследование после того, как по Москве прошла массовая волна отравлений – было госпитализировано 37 человек. 33 из них выписаны из стационаров с улучшением состояния, 4 человека продолжают лечение.

Установлено, что заболевание связано с употреблением продукции под брендом «Healthy food», которая продавалась в торговых автоматах ООО «ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО» в бизнес-центрах. С 16 июля цех по производству этой продукции был опечатан, и реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.

В ходе эпидемиологического расследования по месту производства продукции «Healthy food», установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: часть используемого холодильного оборудования находится в неисправном состоянии, на хранении и непосредственно на производстве находится, как просроченная продукция, так и обезличенное сырье, медицинская документация на сотрудников представлена не в полном объёме.

В ходе проверок из оборота было изъято около трех тонн обезличенного сырья и готовой продукции. Закрыты 48 торговых автоматов в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Восточном административных округах, опечатаны два кафе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.19

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