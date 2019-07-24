Пропала по пути к бабушке: в Москве исчезла 13-летняя девочка

В Москве 13-летняя девочка пропала по пути к бабушке в районе Киевского вокзала, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 20 июля пропавшая девочка должна была приехать к бабушке в Селятино Наро-Фоминского района. Известно, что она вышла из дома в Красногорске и от станции метро «Мякинино» доехала до Киевского вокзала. Около 16 часов девочка созвонилась с матерью, сообщив, что находится в кафе «Макдональдс», но уже около 17 часов девочка перестала выходить на связь, ее номер оказался все зоны действия сети. До места назначения девочка не доехала.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сообщается, что в день исчезновения девочка была одета в белое платье чуть выше колена с юбкой «воланами», темно-синий пиджак с белой окантовкой, белый кроссовки. У нее была маленькая сумочка серого цвета, золотые серьги две цепочки на шее, одна с крестиком. Рост 160 см, вес 55 кг, шрамов и татуировок нет.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения или о местонахождении ребенка, просьба обратиться в следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области по телефонам: 8 (495) 563-80-00, либо по телефону дежурного ГСУ СК России по Московской области – 8 (499) 184-05-61 или 02.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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