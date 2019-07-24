«В лесах-то бардак!» СовФед взялся за скандальный валежник

Совет Федерации рекомендовал Минприроды РФ разработать для россиян специальную памятку по сбору валежника. Как пояснил представитель Вологодской области в верхней палате парламента Юрий Воробьев, она должна быть «простой, понятной, с какими-то рисуночками», чтобы граждане знали, что именно и каким способом они могут забрать из леса. Региональным чиновникам сенаторы посоветовали проводить с селянами разъяснительную работу, чтобы они не попадали под арест и уголовные дела. «В лесах-то бардак!» – признал Воробьев.

Рекомендации были приняты сенаторами на совещании, посвященном исполнению поручений СФ в сфере контроля за исполнением закона о сборе валежника. Помимо создания памятки, Минприроды РФ рекомендовано до 1 ноября разработать наконец единое определение для термина «валежник», которое предложено либо внести в Лесной кодекс, либо во все нормативные акты министерства.

При этом, как отметили представители региональных органов контроля за лесопользованием, россияне не горят желанием собирать в лесу упавшие ветки. «Людям нужны дрова, причем чтобы им привезли на телеге уже колотые, а они денежку за это отдали, и все, – заявил главный государственный лесной инспектор Ярославской области Николай Савельев, отметив, что валежник народ брать категорически не хочет. – Я категорически против того, чтобы допускать [в лес] граждан с пилами, поскольку невозможно будет определить: валежник, который транспортируется, срублен с растущего дерева или он лежал на земле. Мы полгода мониторим [закон], нет такого, чтобы люди собирали гнилую древесину».

При этом ярославский чиновник обратил внимание, что у жителей деревень есть трактора, и они вполне могут вывозить упавшие деревья из леса целиком, а пилить уже на своих огородах. «Когда лежат макушки березовые, которые идельно под дрова походят – людям говорят, собирайте! Но никто не берет», – сообщил он.

Некоторые представители регионов и вовсе предлагали «определиться с перечнем причин образования валежника», решить, отдавать ли россиянам порубочные остатки, которые лесопользователи зачастую «забывают» вывозить с лесосек, подумать, можно ли селянам забирать деревья, вывороченные ветром и снегом с корнем, и если можно – то каким способом и какими инструментами разрешить им отделять такие стволы от корней.

Кроме того, председатель комитета по экологии Красноярского края Александр Симановский предложил «установить целевое назначение валежника – можно ли его использовать только в качестве топлива, или расширить схему его применения».

Врио главы Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов со своей стороны признал, что уточнение термина «валежник» необходимо, а кроме того – решить, какие инструменты можно использовать для заготовки. «Мы должны обсудить следующий шаг – использование средств механизации, чтобы с этими стволами гражданин мог справиться, – пояснил он. – Со стволом дерева без бензопилы сделать любой гражданин РФ ничего не сможет».

Напомним, с 1 января 2019 года гражданам разрешено бесплатно собирать валежник в лесу для собственных нужд. К этому моменту уже 77 регионов приняли собственные законы, уточняющие правила сбора валежника, причем эти документы в субъектах федерации серьезно разнятся. В отдельных областях вспыхивали скандалы из-за неверно понятого гражданами законодательства. Так, СМИ сообщали о штрафах в Бурятии, на Алтае мужчину осудили за сбор «неправильного» валежника, а в Башкирии власти и вовсе четко переписали все участки леса, где валежник собирать разрешено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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