Экономика России в зоне риска: индикаторы сигнализируют о предстоящем спаде

Российская экономика остается в зоне риска – в перспективе ближайших месяцев спад, хотя и не представляется неизбежным, выглядит достаточно вероятным. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аналитики Института «Центр Развития» НИУ ВШЭ. По их оценке, на нефтяные цены рассчитывать не приходится – ситуацию усугубляет слабый внутренний спрос и сокращение новых заказов на производство.

Как отмечается в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе», в июне Сводный опережающий индекс (СОИ) хотя и вырос с -2,8 до -1,3%, но все равно восьмой месяц подряд оказался в отрицательной области. Главными причинами этого экономисты называют очередное сокращение новых заказов на производство промышленной продукции, а также значительное падение нефтяных цен. Вклад запасов готовой продукции и реального эффективного курса тоже оказался отрицательным.

«Единственным показателем, внесшим в июне заметный положительный вклад в динамику СОИ, была динамика фондового рынка, однако здесь приходится констатировать наличие «эффекта базы», – отмечают аналитики.

Эксперты также обращают внимание, что нефтяные цены, резко снизившись, в июне оказались на 14,9% ниже, чем были за год до этого. Пока даже повторяющиеся инциденты с танкерами в Ормузском проливе не переломили понижательной тенденции. «Похоже, в ближайшие месяцы рассчитывать на поддержку российской экономики со стороны нефтяных цен не стоит», – говорится в докладе.

Впрочем, как считают экономисты, это даже не самое главное. По их оценке, наибольший риск по-прежнему связан со значительным (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижением новых заказов на производство продукции, за которым, безусловно, стоит застаревшая слабость внутреннего спроса, что заметно увеличивает вероятность негативных сценариев.

В то же время эксперты обращают внимание, что в мае Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) резко упал – с 61,7 до 51,7%. «Столь низкого значения этого индикатора не наблюдалось в течение двух лет, с апреля 2017 г. И хотя индекс РЭА не опустился (пока?) ниже 50%-ного критического уровня, его траектория все более определенно указывает на перелом в восходящей тенденции и переход к снижению экономической активности», – отмечается в докладе.

При этом наиболее проблемным сектором в мае оказалась оптовая торговля, где индекс РЭА составил 28,0%, сигнализируя, что в большинстве российских регионов ситуация в этом секторе (по сравнению с прошлым годом) ухудшается.

«В целом приходится констатировать, что экономика России остается в зоне риска. Говорить о неизбежности спада сейчас явно преждевременно хотя бы потому, что в середине 2012 г. СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было. Однако каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ не предвещает», – подчеркивают аналитики Института «Центр развития».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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