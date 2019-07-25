Невнятная политика Кремля: постсоветское пространство превращается в зону отчуждения от России

«Невнятная» политика Кремля на постсоветском пространстве привела к тому, что Запад забирает эту территорию в сферу своего влияния – в буферную зону отчуждения от России. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Мы сами не понимаем, чего мы хотим от постсоветского пространства, какую функцию оно должно нести, во что это должно вылиться в краткосрочной, среднесрочной и дальнесрочной перспективе», – сказал эксперт.

По его оценке, в результате пока Россия решала, ее это сфера влияния или нет, Запад решил это самостоятельно без оглядки на Москву. «Нам говорят – это не ваше. Везде – во всех странах постсоветского пространства, так или иначе, эти тенденции есть – где-то меньше, где-то больше. Скажем, в самой близкой по интеграционным проектам Белоруссии этого меньше, но тоже есть», – считает Мартынов.

В этой связи эксперт обратил внимание, что в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений, которая установилась после Второй мировой войны, существовала буферная зона между условным Западом и Советским Союзом. «Двуполярная система, а между ними – буферная зона. Посмотрите, что произошло: Советского Союза не стало, что обнуляет всю эту Ялтинско-Потсдамскую систему, потому что одна из ее базовых вещей – нерушимость границ в Европе, а они явно нарушены – появились новейшие государства. И теперь этой буферной зоной для наших оппонентов стало постсоветское пространство, что само по себе неправильно. Конечно, мы глубоко против этих вещей. Но нужно сформулировать, что мы хотим», – отметил Мартынов.

Он пояснил, что в таких условиях Москва не должна пускать ситуацию на самотек. «Мы проводим вполне конкретную политику. Другой вопрос, что все вокруг меняется, время идет и очевидно, что многие аспекты внешней политики России на постсоветском пространстве нужно менять. А для этого, я считаю, нужно ответить самими себе, в первую очередь, на вопрос, чего мы хотим, что должно быть результатом этой политики. Мы много говорим о том, чего мы не хотим. Мы не хотим, чтобы там было НАТО, потому что это угрожает нашей безопасности, мы не хотим, чтобы там махровым цветом цвела русофобия, потому что это, как минимум, нас оскорбляет и обижает. Но чего мы хотим, мы не говорим», – констатировал политолог.

По его мнению, позитивная повестка важна в первую очередь для самой России. «Второе, это важно для людей и народов, населяющих постсоветское пространство, которое, так или иначе, тяготеет к России и в большинстве своем считает Россию ядром своей цивилизации», – сказал он.

Вместе с тем Мартынов подчеркнул, что это важно и для того, чтобы обозначить «границы» для мирового сообщества. «Отсутствие внятности создает определённые зазоры, когда на нашем постсоветском пространстве, а мы считаем его нашим по-прежнему, соответствующим образом спокойно и легко себя чувствуют разнообразные наши оппоненты – делают все, что хотят. Яркий пример – Украина, когда из нее построили такой проект под названием «АнтиРоссия», что влияет на нас», – подчеркнул он.

«Если нам «нужно» – строим новый большой проект, которому должно быть подчинено все и экономика, и безопасность. Нам не нужно? Давайте об этом громко скажем – что мы готовы забрать всех своих людей к себе, а на постсоветском пространстве огромное количество наших людей – не только русских, тех, кто желал бы, кто думает по-русски, кто любит Россию, горячо отстаивает интересы России – и идти дальше, жестко выстроив отношения с соседями», – сказал Мартынов.

По его оценке, позиция должна быть универсальная для всех бывших советских республик. «Нужны внятные, понятные нам самим цели, которых мы добиваемся. Конечно, есть свои особенности, скажем, в Молдавии, в Закавказье, в Центральной Азии, в Прибалтике, но подход должен быть концептуальный и универсальный. Чего мы хотим, куда мы идем вместе, наше оно (постсоветское пространство) или уже нет? Это важные вопросы, на которые нужно срочно давать ответы. Эта невнятность только разлагает и активно используется нашими оппонентами», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.07.19

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