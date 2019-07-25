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Четверг, 25 июля 2019, 19:10 мск

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В Подмосковье детей обвинили в избиении девочки-инвалида

В Подмосковье дети избили девочку-инвалида, сейчас эту информацию проверяет ГСУ СКР по Московской области. Инцидент произошел в городе Электросталь. Детский омбудсмен Ксения Мишонова уже заявила, что у девочки обнаружили только ушибы.

Информация о том, что 10-летнюю девочку-инвалида в подмосковном дворе сверстницы избили прутьями, появилась на канале «Mash». В ГСУ СУ СКР по Подмосковью начали доследственную проверку по этому факту.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой, девочку уже обследовали врачи. Серьезных травм у ребенка не нашли, у нее зафиксировали только ушибы и отпустили домой.

По словам Мишоновой, факт избиения не подтверждается: все дети отрицают свою вину и утверждают, что девочка упала во время приступа. При этом женщина, которая вызвала «скорую помощь», процесс избиения не видела. В то же время омбудсмен подчеркнула, что следует дождаться итогов проверки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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