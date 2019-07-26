Жестокое убийство на детской площадке: преступника проверят на психические отклонения

В Подмосковье следователи задержали убийцу, который зарезал женщину на детской площадке. Трагедия произошла накануне во дворе дома в Раменском городском округе. Мужчина около 20 раз ударил женщину ножом, и сбежал с места преступления.

Как сообщили в региональном главке Следственного комитета, убийцей женщины оказался ее 38-летний ранее судимый знакомый. На допросе он рассказал следователям, что всегда носит с собой нож, а «свою девушку Наталью», с которой знаком год, убил из ревности, поскольку она ему изменяла. Мужчина уже написал явку с повинной и раскаялся в преступлении.

В ГСУ СК РФ отметили, что мужчина уже был судим за незаконный оборот оружия, сейчас следователи проверяют информацию о его возможной причастности к убийству девушки в 2014 году в Крыму.

Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, а также планируется назначение психолого-психиатрической.

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.19

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