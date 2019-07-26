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Пятница, 26 июля 2019, 15:44 мск

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На канале им. Москвы столкнулись два теплохода: там было 190 пассажиров

Два пассажирских теплохода столкнулись сегодня на канале имени Москвы, на борту двух судов находилось 190 пассажиров. Инцидент произошел в 10:45 в районе города Яхрома.

Теплоходы «Новокуйбышевск» и «Нижний Новгород» коснулись бортами, пострадавших нет. По информации РЕН ТВ, теплоходы получили незначительные повреждения: «Новокуйбышевск» повредил один борт, «Нижний Новгород» поцарапал покрытие и потерял две буквы в названии.

Источник телеканала сообщил, что причиной аварии могла стать неопытность первого помощника капитана одного из судов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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