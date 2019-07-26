Счетная палата РФ: Россияне потеряли более 100 млрд рублей пенсионных накоплений

Существующая в России пенсионная система не является эффективной, а формула расчета страховой пенсии, когда ее размер зависит от индивидуального балла, не стимулирует граждан работать дольше. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила экс-губернатор Владимирской области, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, выступая в Государственной думе на заседании круглого стола. По ее словам, в результате действий правительства РФ граждане потеряли в общей сложности более 100 млрд рублей пенсионных накоплений.

Как заявила Орлова, государству не удалось создать эффективную пенсионную систему, а Стратегия ее долгосрочного развития не помогла увеличить выплаты. «За шесть лет ее реализации коэффициент замещения не превысил 35%, – констатировала она. – Чтобы достичь 40%, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 году должен составлять не менее 24 тысяч рублей. Для этого, начиная с 2022 года, страховые пенсии неработающих пенсионеров необходимо увеличивать в два раза выше уровня инфляции».

Кроме того, Орлова обратила внимание, что новая формула расчета страховой пенсии не стимулирует граждан работать дольше. При низкой зарплате работник получает меньше пенсионных баллов, однако и россияне с высокими зарплатами ничего не выигрывают, поскольку страховые взносы ограничены предельной величиной облагаемой базы.

По словам Орловой, Пенсионный фонд не спасла отмена индексации пенсий работающим пенсионерам ситуацию с дефицитом бюджета, поскольку число работающих пенсионеров ежегодно уменьшается. «В ближайшие годы объем трансферта на выплату страховых пенсий хоть и будет снижаться, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится, – сообщила она. – Трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 году составит почти 2 трлн рублей. Одним из решений данной проблемы может стать совершенствование тарифной политики».

Что касается накопительной части пенсии, то из-за введенного моратория россияне не могут воспользоваться правом выбора способа формирования будущей пенсии путем увеличения ее накопительной составляющей. Орлова отметила, что сделать это можно только за счет инвестирования пенсионных накоплений, но здесь тоже есть риски. После того, как в 2015 году граждане получили право на досрочную смену страховщика, они потеряли инвестдоход на общую сумму 108,4 млрд рублей. «Как показали наши проверки, потеря дохода одного человека может достигать 500 тысяч рублей», – отметила аудитор.

Решить проблемы пенсионной системы можно только путем комплексного подхода, подчеркнула Орлова, отметив, что любые изменения должны быть направлены на обеспечение россиянам достойных пенсий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.19

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