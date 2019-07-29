В Подмосковье возбудили уголовное дело против «вора в законе» Циркача

«Вор в законе» Олег Пирогов (Циркач) стал фигурантом уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. Подмосковные следователи активно его разыскивают Пирогова.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, уголовное дело в отношении «вора в законе» Циркача, который живет в подмосковном городе Электросталь, возбуждено по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии ведомства, он с 2011 года «осуществляет координацию действий организованных групп на территории Московской области, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов».

Ранее Циркач уже был судим за кражи, подделку документов, вымогательство и незаконный оборот наркотиков.

Кличку Циркач в криминальном мире имеет «вор в законе» Олег Пирогов. Как отмечает «Росбалт», силовики охотились за ним с начала этого года. В марте оперативники рассчитывали задержать его в одном из подмосковных ресторанов, однако когда они ворвались внутрь, Пирогова там не нашли – сотрудники заведения за пару минут до операции вывели его на улицу через окно в кухне. После этого Пирогов, по информации агентства, покинул Россию. В мае в Ногинске были задержаны представители одной из банд Пирогова, которые дали на него показания.

Напомним, поправки в УК РФ, вводящие ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии в Государственную думу в феврале этого года внес президент РФ Владимир Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.07.19

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