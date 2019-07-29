СМИ: Полиция возбудила уголовное дело против москвича, швырнувшего урну в сотрудника ОМОН

Уголовное дело возбуждено в отношении одного из участников не санкционированной властями Москвы акции, которая прошла 27 июля. Силовики считают, что мужчина швырнул в сотрудника ОМОН мусорный бак, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено полицией по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчина задержан, он находится в ОМВД по Мещанскому району. Потерпевшим по делу проходит сотрудник ОМОН Росгвардии.

На акции 27 июля, которую власти Москвы объявили несанкционированной, а некоторые муниципальные депутаты назвали ее встречей с избирателями, по данным «ОВД-Инфо», силовики задержали 1373 человека, некоторые из них пострадали. В частности, муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского с травмой головы – как сама депутат пояснила в соцсетях, дубинкой по голове ее ударил сотрудник ОМОН.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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