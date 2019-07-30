Возбуждено еще два уголовных дела по следам несанкционированной акции московской оппозиции

По фактам нападения на сотрудников Росгвардии, которые произошли 27 июля в центре Москвы во время несанкционированной акции протеста, возбуждено еще два уголовных дела. Одно из них касается распыления перцового баллончика, второе – брошенного в сторону росгвардейцев куска бордюра, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что дела в отношении неустановленных лиц приняты к производству следственными органами столичного главка Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», ранее было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Коваленко – его обвиняют в том, что он бросил в сотрудника ОМОН мусорный бак.

27 июля в центре Москвы прошла акция, которая была объявлена властями несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы назвали ее своей встречей с избирателями. Ее участники требовали допустить до выборов оппозиционных кандидатов, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за того, что более 10% подписей избирателей у них было забраковано. Сами оппозиционеры считают экспертизу несостоятельной и требуют перепроверки подписей и пересмотра решений.

Прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которых власти назвали организаторами акции.

В ходе жесткого разгона собравшихся силовиками, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 1 373 человека, несколько участников протеста пострадали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

На отдыхе в Анталье умерли десятки российских туристов, заявил генконсул РФ. / Проблема 8 сентября: главам пяти регионов «светит» второй тур выборов. / В России упростили сделки с недвижимостью с несколькими собственниками. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»