Силовики пришли с обысками к участникам московского несанкционированного митинга

К участникам протестной акции, которая прошла в Москве 27 июля и была объявлена властями несанкционированной, с обысками пришли силовики. Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о массовых беспорядках, возбужденного Следственным комитетом России, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму столичного полицейского главка.

«Изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства», – уточнил источник агентства, отметив, что силовиков интересует любая информация, связанная с протестной акцией, поэтому проверяются публикации в соцсетях и переписка в мессенджерах. Силовики ищут организаторов и координаторов акции. Другой источник ТАСС сообщил, что в ночь на среду задержан координатор движения «Левый блок» Василий Кузьмин.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после несогласованного властями митинга 27 июля. Следователи считают, что организаторы в Интернете размещали призывы к участию в нем.

О массовых беспорядках в Москве заговорил мэр столицы Сергей Собянин накануне днем в эфире телеканала «ТВ Центр». «Оцениваю это как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные», – заявил столичный градоначальник. Собянин поблагодарил Росгвардию за то, что она «выполняла свой долг», и пообещал «очень конкурентные» выборы в Мосгордуму.

Между тем, в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ назвали произошедшее в Москве 27 июня «угрозой базовым демократическим правам, одно из которых – право мирных собраний».

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.19

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