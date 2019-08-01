Неэффективно: Счетная палата нашла большие проблемы в российском искусстве

Счетная палата РФ назвала неэффективной работу по развитию музыкального академического искусства в России, при том, что на нее тратят серьезные бюджетные средства. Ситуация требует комплексного решения со стороны Минкультуры России и культурного сообщества, считают в контрольно-надзорном ведомстве.

Счетная палата изучила, как в России использовались бюджетные средства на сферу культуры. Оказалось, что в стране есть спрос на концерты классической музыки, однако мер господдержки не хватает. Развитию концертной деятельности в области академической музыки в стране должны помогать три нормативных документа, однако между собой они не связаны, а их ключевые показатели – не сопоставимы.

Например, оказалось, что по Стратегии до 2030 года из внебюджетных источников должно поступить не менее 25% от общих совокупных расходов , но в госпрограмме «Развитие культуры и туризма» до 2024 года аналогичный показатель установлен в абсолютном выражении – 95 млрд рублей, а в Концепции развития концертной деятельности до 2025 года его и вовсе нет. Меры господдержки концертной деятельности законодательно не закреплены – помощь организации могут получить только по отдельным решениям президента и правительства РФ.

Основной мерой господдержки оказались субсидии на госзадание – это 76% от всего бюджетного финансирования сферы. Но субсидии дают только на текущую работу, а развитие концертной деятельности как сферы искусства вообще не учитывается, при этом никаких альтернативных источников финансирования просто нет. Счетная палата в итоге рекомендовала правительству РФ проработать механизм государственно-частного партнерства в этой сфере.

Одним из инструментов развития концертной деятельности является Программа развития музыкального образования – однако оказалось, что и тут не все в порядке: с 2015 года бюджетные места в профильных учебных заведениях сокращаются, стоимость обучения растет. Все это приводит к нехватке профессиональных творческих кадров. «Необходимо пересмотреть подходы к расчету контрольных цифр приема за счет целевых квот», – считает директор департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.

Аудиторы напомнили, что несколько российских оркестров находятся в топ-20 лучших в мире по рейтингу авторитетного журнала Gramophone. При этом попавшие в 2016 году в 50 лучших образовательных учреждений мира (рейтинг QS World University Rankings by Subject Reforming Arts2016) консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова и им. П. И. Чайковского в 2018 году в него вообще не были включены в этот список. Между тем, как подчеркнула в Счетной палате, системное участие в международных рейтингах мотивирует организации сферы культуры к работе на более высоком уровне, что работает и на имидж страны.

«Отмеченные Счетной палатой проблемы развития музыкального академического искусства на сегодняшний день требуют комплексного решения со стороны Минкультуры России и культурного сообщества», – заключили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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