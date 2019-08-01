Зарезал и спрятал в чемодан: в Москве предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве блогера

В Москве предъявлено обвинение мужчине, который подозревается в убийстве девушки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, арендодатель обнаружил погибшую 27 июля в квартире на улице Пырьева. Она лежала в чемодане в одной из комнат. На ее теле были обнаружены колото-резаные ранения в области грудной клетки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1986 года рождения. Он признался в преступлении, сообщив, что нанес девушке удары ножом «на почве личных неприязненных отношений». В его отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве убита инстаграмм-блогер Екатерина Карагланова. На 24-летнюю девушку было подписано около 90 тысяч человек. Согласно одной из версий, в день убийства один из поклонников пришел к Караглановой домой и увидел в ее квартире чемодан – она собиралась улетать в Нидерланды вместе с другим мужчиной, чтобы отметить там день рождения. После убийства преступник попытался спрятать ее труп в чемодан, чтобы вынести тело, но девушка в него не поместилась. Тогда он просто оставил тело в ее квартире.

Примечательно, что новость об ее убийстве получила широкую огласку – о смерти написали даже известные западные издания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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