Москвичи пожаловались Собянину на беседку, которую строит бывший замгубернатора Курганской области

Москвичи потребовали от мэра столицы Сергея Собянина и главы городского департамента природопользования Антона Кульбачевского остановить застройку сада им. Баумана. Соответствующая петиция появилась по популярном ресурсе в Интернете. Вместо беседки за 4,6 млн рублей горожане потребовали отреставрировать уникальный памятник истории и архитектуры 18 века грот «Бельведер», который находится напротив места строительства.

«Никаким здравым смыслом нельзя объяснить начало возведения колоссальных размеров беседки на территории сада им.Н.Э.Баумана, – говорится в петиции. – Беседка возводится прямо на поляне, на газоне, среди столетних дубов, в одном из любимых мест посетителей парка, где постоянно играют дети, отдыхают семьи».

При этом, отмечают москвичи, в саду им. Баумана достаточно мест, где можно выпить кофе, перекусить и укрыться от дождя, а придуманная руководством сада беседка разрушит сложившийся архитектурный ансамбль сада. Кроме того, горожане боятся за столетние дубы, которые сейчас растут на месте, где предполагается построить беседку.

«Только вдумайтесь: 4,5 миллиона рублей будут потрачены на никому не нужную металлоконструкцию и разрушение зеленой зоны, в то время как уникальный памятник истории и архитектуры, грот «Бельведер», построенный в 18 веке, находящийся прямо напротив места строительства, уже многие годы разрушается в ожидании реставрации!» – пишут москвичи своему мэру.

Действительно, согласно данным на сайте Госзакупок, торги на строительство беседки с начальной ценой в 4 млн 636 тысяч рублей были объявлены в начале прошлого месяца, 18 июля были подведены итоги. Приказ о строительстве от 13 июня подписан директором ГАУК «Сад культуры и отдыха им. Баумана» Александром Ликутовым.

Как ни странно, взяться за такую работу изъявила желание лишь одна фирма: ООО «Эверест» с серьезным уставным капиталом почти в 60 млн рублей. С ней и было решено подписать договор.

Из открытых данных можно узнать, что единственным учредителем и гендиректором «Эвереста» является Алексей Татаренко, и он уже не раз заключал контракты со структурами мэрии Москвы – с тем же Садом им. Баумана и ГПБУ Москвы «Московское Городское Управление Природными Территориями». При этом в 2018 году среднесписочная численность сотрудников фирмы составляла всего два человека. Впрочем, у Татаренко богатый управленческий опыт: согласно открытым данным, в 2014 году он был заместителем губернатора Курганской области, возглавляя региональный департамент промышленности и транспорта. В столице интересы Татаренко не ограничились сферой работы ООО «Эверест» (основной вид деятельности – зрелищно-развлекательная). Он входит в состав учредителей ООО НПО «Химсинтез», которое занимается производством лакокрасочной продукции.

В техзадании на строительство возмутившей москвичей беседки говорится, что работа будет оплачена на счет субсидии из бюджета Москвы. Исходные данные в техзадании описаны так: «Беседка с дорожкой общей площадью 165м2. Проект Беседки разработанный ООО «Народный архитектор», предоставляет Заказчик. Объект представляет собой овальную беседку, окружённую деревьями. Доступ к Беседке осуществляется по деревянному настилу». Материалы для строительства определены в проекте, подрядчик обязан их согласовать в руководством парка, говорится в техзадании.

ООО «Народный архитектор», как следует из информации на сайте компании, занималось, в частности, созданием временных павильонов для ярмарок на Тверской площади в Москве и оформлением пространства в Измайловском парке: это входная группа в парк, Шахматный павильон, Выставочный павильон, Лекторий и Центр детского творчества. Согласно открытым данным, соучредителями компании в равных долях выступают Дмитрий Селивохин и Антон Ладыгин. В сентябре прошлого года компания выиграда торги на выполнение работ разработке научно-проектной документации для реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба, XVIII в.» на 4 млн 396 тысяч рублей. Заказчиком выступал «Сад Культуры и Отдыха им. Н. Э. Баумана».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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