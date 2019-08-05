«Несбыточная мечта»: независимые эксперты оценили расчеты Минэкономразвития о росте экономики России

Экономический рост в 3% в ближайшие годы в России недостижим, российскую экономику ожидает стагнация, а расчеты Минэкономразвития об ускорении роста до 3,1% – 3,3% в год выглядят недостижимой мечтой. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аналитики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ в ходе опроса профессиональных независимых экспертов из России и других стран мира.

Как говорится в очередном бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» Института «Центр развития», за последние три месяца консенсус-прогнозы ВВП на 2019-2025 годы снизились на 0,2 процентных пункта для всех лет, кроме 2020 – на этот год он остался прежним. В целом «недобор» составил 1,3%, а это больше, чем прирост ВВП за 2019 год.

«Такую «потерю» трудно признать незначительной, – отмечают аналитики «Центра развития». – Кроме того, еще более определенно, чем раньше, 2%-ный рост предстает как фактически максимально возможный для российской экономики (и то – в достаточно отдаленной перспективе). Ни уверенность в скором достижении инфляционного таргета Банка России (4% в год), ни ожидаемое снижение ключевой ставки (еще на 0,25 п.п. в этом году, примерно на 0,5 п.п. в следующем и на 0,25-0,5 п.п. в 2024– 2025 гг.), ни, наконец, реализация намеченных национальных проектов не смогут, согласно консенсус-прогнозу, «разогреть» российскую экономику до темпов, хотя бы близких к 3% в год». О возможности 3% роста в 2024-25 годах в ходе опроса заявил только один эксперт.

Российская экономика не отреагировала на снижение реальной процентной ставки до 2-2,5% – и это можно объяснить как замедлением мировой экономики, так и низким качеством российских институтов и санкциями.

В долгосрочной перспективе опрошенные эксперты ожидают стабильного курса рубля и достаточно стабильных нефтяных цен. При этом в прогнозе с 2021 года Минэкономразвития рассчитывает на ускорение экономического роста до 3,1-3,3% в год. Этот прогноз большинство экспертов назвали несбыточной мечтой, называя более реальным сценарий, при котором прирост ВВП составит менее 2% в год, инфляция составит 4%, а ключевая ставка Банка России – около 2% в реальном выражении. Цена на нефть будет колебаться от 60 до 65 долларов за баррель, а российская валюты будет ослабляться примерно на 1 рубль к доллару в год.

«Таким образом, большинство экспертов ожидает достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе при стагнации – в реальном (для развивающейся экономики, каковой является Россия, темпы ниже 2% трудно не счесть стагнацией)», – заключили в «Центре развития», отметив, что два эксперта считают возможной рецессию в 2022-2023 годах.

В опросе участвовали, в частности, эксперты из «Альфа-банка», Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Economist Intelligence Unit, Института Внешэкономбанка, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, института экономики РАН, JPMorgan, ПАО «КАМАЗ», Лукойл, Morgan Stanley, Nordea Bank и других.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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