Кризис промышленного производства в России: нефть и газ не спасают

Производство в России не растет из-за отсутствия увеличения внутреннего спроса на товары и услуги. Этот фактор аналитики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ называют одним из основных причин сдерживания подъема отечественной экономики.

«Рост интенсивности розничного товарооборота обеспечивался в основном увеличением задолженности населения по кредитам на потребительские цели», – говорится в очередном докладе «Индексы интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности».

Эксперты отмечают, что за последние девять месяцев в динамике индекса интенсивности выпуска товаров и услуг произошел переход от спада к умеренному росту, который, впрочем, остановился в июне и пока нет оснований рассчитывать на его ускорение.

«Одним из существенных факторов сдерживания подъема является отсутствие должного увеличения спроса на товары и услуги базовых видов экономической деятельности, – считают аналитики. – С начала 2019 года (в июне относительно декабря 2018 года) роста сводного индекса не произошло. Увеличение интенсивности выпуска имело место только в трех из восьми базовых видов экономической деятельности».

Самый ощутимый рост показала строительная отрасль – 2,2%, однако эксперты связывают это со сдачей в первом полугодии 2019 года жилых домов, стройка которых началась в предыдущие годы. По данным Росстата, ввод жилья в начале года увеличился на 3,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

При этом оснований для уверенности в устойчивом росте отрасли нет – дело в том, что объем заключаемых новых договоров строительного подряда уменьшается в течение последних восьми месяцев, а темпы погрузки строительных грузов падали четыре месяца подряд. «Это дает мало оснований надеяться на длительное сохранение положительной динамики индекса интенсивности выпуска продукции строительства», – подчеркивают в «Центре развития».

Данные о росте интенсивности оборота оптовой торговли (на 0,7% с начала текущего года) не внушают специалистам доверия. Потребительские расходы населения не растут с начала этого года, а незначительный рост индекса интенсивности розничной торговли (на 0,3%) объясняется исключительно ростом продаж продовольствия.

Примечательно, что ранее Росстат о падении на 1,3% реальных располагаемых доходов населения за минувшие полгода по сравнению с первым полугодием 2018 года. «Рост интенсивности розничного товарооборота обеспечивался в основном увеличением задолженности населения по кредитам на потребительские цели, – пояснили эксперты. – По имеющимся данным, в апреле 2019 года относительно декабря 2018 года задолженность населения по кредитам на потребительские цели увеличилась на 5,8% при том, что за тот же период интенсивность розничного товарооборота возросла лишь на 0,3%».

Снижение индекса интенсивности выпуска товаров и услуг в июне по сравнению с декабрем предыдущего года наблюдалось в пяти видах экономической деятельности. Это касается, в том числе, перевозки грузов, сельского хозяйства и даже добычи полезных ископаемых.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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