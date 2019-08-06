«Все, как и всегда…»: Дмитрий Демушкин получил крупный штраф за участие в протестах московской оппозиции

Временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское, один из лидеров русских националистов и организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин оштрафован за участие в несанкционированном протесте, который прошел в Москве 3 августа. Об этом сам политик сообщил РИА «Новый День».

«Решение Люблинского суда, признан виновным. Штраф 200 тысяч рублей. И предостережение не посещать митинги, в случае задержания снова, грозят уголовным делом. Все по беспределу, как и всегда. Против этого люди и выходят на улицы», – сказал Демушкин и уточнил, что намерен обжаловать решение в Мосгорсуде.

Ранее на своей странице в «Фейсбуке» Демушкин сообщил, что 3 августа был задержан ОМОНом в метро на станции метро «Театральная». «Без объяснений, жестко. Привезли в ОВД Марьино. Отобрали удостоверение пресса и редакторское задание. Обещали вернуть, обманули», – отметил он.

Изначально Демушкину грозило до 30 суток ареста и штраф до 300 тысяч рублей, но политик еще в начале заседания суда обращал на многочисленные нарушения со стороны правоохранительных органов.

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

3 августа ситуация повторилась. На Бульварном кольце также начались жесткие задержания. По данным «ОВД-Инфо», в автозаки попал 1001 человек, были пострадавшие.

Следующая протест намечен на 10 августа на проспекте Сахарова, акция получила согласование в мэрии.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.19

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