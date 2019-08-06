Глава СПЧ: Прокуратура создала опасный прецедент с отъемом детей у оппозиционеров

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал опасным прецедентом ситуацию с требованием прокуратуры лишить родительских прав супругов, побывавших на акции 27 июля с годовалым сыном. По его мнению, такие действия надзорного ведомства могут лишить покоя всех российских родителей, поскольку любой, у кого есть дети, так или иначе не раз передавал их третьему лицу.

«Если будем ставить вопрос таким образом, что, передавая третьему лицу, мы формально подвергаем ребенка опасности, например, третье лицо может уронить ребенка, возникает следующий вопрос: можно ли передавать ребенка няне, кормилице, двоюродной бабушке и так далее», – цитирует Федотова «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», о заявлении в суд с требованием лишить родительских прав отца и мать годовалого мальчика ранее сообщила прокуратура Москвы. В надзорном ведомстве полагают, что родители передали ребенка некоему «третьему лицу», что, по мнению прокурорских работников, причинило мальчику физический и моральный вред.

Согласно открытым данным, и.о. прокурора Москвы является Олег Манаков.

Ранее в ГСУ СК РФ по Москве сообщили о розыске десятого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках, который, по версии следствия, вышел из оцепления с малолетним ребенком на руках.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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