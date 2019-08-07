России необходимо наращивать темпы роста экономики и развития новых технологий в условиях изменившейся геополитической реальности – однако пока шаги правительства РФ в этом направлении не видны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Главный коммунист России напомнил о словах, приписываемых первому генсеку НАТО Гастингсу Лайонелу Исмею, что «надо держать Россию вне Европы, Америку в Европе, а Германию под Европой». «Эта формула развалилась полностью», – констатировал Зюганов. Он отметил, что президенту США Дональду Трампу «не нравится Европа» – он стремится «сделать из Америки храм на холме», и для этого прилагает усилия для развития технологий.

«Ракеты среднего и малого радиуса нужны для развития новых технологий, пока они могут изготавливаться только у него, у нас, и в Китае, – отметил Зюганов. – Ну, и еще кое-где. Вопрос технологического соперничества будет определять, сможем ли мы ответить на новый вызов. Отсюда нужна соответствующая наука – мы сейчас 0,4% (от объема расходов федерального бюджета, – ред) вкладываем, а надо минимум 2%. На образование 3,5%, а надо минимум 7%, так же примерно на здравоохранение. Я не вижу этих предложений ни от Медведева, ни, тем более, от Силуанова».

Лидер КПРФ отметил, что «Европа расползается, к Америке примыкает Англия, вырастает новая система». «Была система с СССР, а сейчас возникает новая – Китай с огромным потенциалом и США, – пояснил он. – Мы по сути новую альтернативу можем предложить – социализированное государство нового типа с огромным потенциалом, у нас он пока есть. Мы единственные, кто может уничтожить в случае агрессии Америку. А для этого надо поддерживать не только порох сухим, но и мозги в полном порядке».

Как считает Зюганов, для достижения этой цели в России нужно «выкинуть ЕГЭ, создать систему поощрения наиболее талантливых людей и вернуть в страну наиболее одаренных людей». «Не вижу ни одного шага на этом направлении», – подчеркнул Зюганов.

«А что касается союзников – предали, это полный позор, – обратил внимание он. – Я проехал весь Восток и Африку, сидел с Саддамом Хусейном, он не хотел никакой войны и готов был пойти навстречу. Вместо этого его повесили. То же касается и ситуации с Мубараком, которого растерзали, по сути дела сами сдали, хотя он у нас учился. Это же касалось и Ливии, где Муаммар Каддафи был стеной для беженцев. Европа, которая пошла на эту провокацию, просто выглядела как идиотка».

Чтобы проводить в целом удачную для страны международную политику, надо не подсчитывать частности, а выстраивать стратегию. «Вчера я услышал, наконец, МИД сказал о том, что ЦРУ и американское посольство вмешиваются в российские дела, – с удовлетворением отметил Зюганов. – Ну соберите срочно Совет безопасности, я предлагаю созвать Совет Госдумы, принять меры и расследовать это преступление, посмотреть, кто крышует».

При этом лидер КПРФ выразил возмущение, что посты в правительстве РФ занимают «либералы». «Посмотрите, все они, начиная от Медведева, сидят на тех же постах. Это «выкормыши» Ельцина, Гайдара, Чубайса – куда ни придешь, они сидят с огромными зарплатами и ни за что не отвечают, – заявил Зюганов. – У нас ничего не выйдет с такой публикой, и не может выйти. Сформируйте сильное правительство, ведь при Геращенко показали, что можно в чрезвычайных условиях реализовать программу вывода страны из кризиса».

«Амбиции должны соответствовать амуниции. Ее пока для серьезных ответных мер недостаточно», – прокомментировал Зюганов ситуацию с возможным ответом России на провокационные антироссийские действия Запада.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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