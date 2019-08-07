Результат «олигархического управления»: к 2024 году в России грянет кризис, который закончится массовыми беспорядками

Россия нуждается в экстренных мерах для исправления экономической ситуации, которая при сегодняшнем положении дел грозит крупным политическим кризисом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве. «Олигархическое управление, которое сегодня действует в стране, неприемлемо ни с какой точки зрения», – подчеркнул он.

«Русские больше всего пострадали от либерально-космополитического эксперимента, – заявил главный коммунист страны, напомнив, что в 1989 году в России проживало 120 млн русских. – При нынешней политике останется к 2024 на 22 млн меньше. Уничтожено будет больше, чем в годы Великой Отечественной войны. Некому будет держать в единстве наши просторы. Это вопрос принципа».

Зюганов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу попасть в пятерку самых развитых экономик мира, однако сегодняшние темпы позволят России быть разве что пятнадцатой в этом рейтинге.«А это значит, к 2024 году будет политический кризис – а может быть, и раньше, который закончится большими и массовыми беспорядками, – считает Зюганов. – Потому мы настаиваем на рассмотрении этой проблемы в полный рост, и принятии чрезвычайных мер».

Лидер КПРФ перечислил главные проблемы России, к которым привела страну существующая власть. «Это социальный раскол – нельзя удержать систему в равновесии, в которой жируют двое-трое, а три четверти населения не могут свести концы с концами, – заявил Зюганов. – Работающий человек не может обеспечить семью. Молодая семья с двумя детьми – нищая. В богатейшей стране мира! Нет проблем – примите уже закон о прогрессивной шкале налогов и подчините все природные ресурсы интересам не 15 человек, а каждого гражданина».

Еще одна проблема связана с технологическим отставанием России. «Страна не может свой телефон сделать! На одного человека производим всего на 4 доллара вычислительной техники! Один костюм шьют на 70 мужиков! Вполне решаемая задача – поддержки легкой промышленности и новейших технологий, – подчеркнул лидер КПРФ и назвал еще одну проблему. – Военные базы. Шойгу и его команда сделали гигантскую работу. В Сирии доказали и показали, что можно создать новый уровень – Москва, Тегеран, Анкара, это чрезвычайно важная ситуация, это ключевой регион планеты». Однако, как сказал Зюганов, вместо того, чтобы поддержать программы по производству вооружений и финансировать такие разработки «сидят Кудрин с Силуановым и говорят: это совсем не надо».

«Почему это не надо? Как не надо? – возмутился Зюганов. – Каким образом вы будете обеспечивать безопасность на фоне того, что Трамп выбросил все законы, которые вы принимали на протяжении 50 лет? Перед вами совершенно реальная военная угроза, одного танкового биатлона будет для нее мало».

Ситуацию с санкционным давлением на Россию Зюганов назвал «беспределом». «Трамп на словах уговаривает, а на деле принимает одно решение хуже другого, – пояснил он. – Новые санкции запрещают банкам пополнять свои кассы. Что это означает? У нас доходы, золотовалютные резервы, всего на 36 млрд превышают долги. Если завтра у вас запросят долги, у вас в кассе ничего не остается, послезавтра нечем будет стипендии платить, не говоря о нормальных пенсиях. И вы обещали, что пенсии достигнут двух прожиточных минимумов – но все остановилось».

Прошелся с критикой лидер российских коммунистов и по текущей ситуации с пожарами и наводнениями в Сибири. «Нашлись идиоты, которые говорят «экономически невыгодно», – возмущенно напомнил он. – Пчелы же нас всех предупредили! Пчелы тысячами гибнут, а это те, кто пережил все цивилизации. Открывайте Библию, открывайте суру «Пчела» в Коране, открывайте «Русскую правду», заповеди всех великих мыслителей».

Ответственность за эти негативные явления Зюганов возложил на олигархическую систему правления, которая сложилась в России. «Олигархи не хотят ни развивать новые технологии, ни вкладывать в производство, ни помогать старикам, ни больным детям, набивают мошну и не знают, куда ее деть, – констатировал он. – А девают ее в одни и те же банки. Три главных олигарха за первое полугодие получили 840 млрд дополнительно. Вся программа Путина по развитию науки стоит на 200 млрд меньше».

«Поэтому мы считаем, что подошло время «Ч», когда надо принимать ответственные решения, а не потакать всяким мерзавцам из-за океана, которые уже провели 50 цветных революций, почти 30 из них были успешными, – заявил Зюганов. – Мы не можем с этим мириться, у нас есть своя команда, программа, и мы в состоянии сформировать новый курс правительства народного доверия. Я хочу, чтобы президент услышал и зов страны, трудового народа, и предложения широкой коалиции, которая в состоянии вместе со всеми патриотическими силами поправить обстановку и вывести ее в конструктивное русло».

При этом, посетовал Зюганов, глава государства давно отказался от практики встреч с лидерами политических партий, поэтому донести свои взгляды непосредственно до главы государства у них не получается. «Политика требует в серьезные моменты принимать ответственные, грамотные решения», – подытожил лидер КПРФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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