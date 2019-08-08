США в плюс, остальное – минус: внешняя торговля России дала очередной сигнал о кризисе

Объем торговли России с зарубежными странами за пять месяцев этого года упал на 7,4%. При этом динамика систематического сокращения показателей наблюдается с ноября 2018 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Аналитики обратили внимание, что с января по май 2019 года внешнеторговый оборот сократился на 7,4%, при этом доля экспорта упала на 11,4%, а импорт возрос на 0,1%. Сальдо торгового баланса уменьшилось на 23,9%. Самым ощутимым стало сокращение торговли со странами ЕС – на 10,8%, с Китаем – на 4,5%, а внешнеторговые связи с «вражескими» США за это время возросли на 20,3%.

Такие показатели экспорта аналитики объясняют динамикой цен на нефть, которые снизились на 10,6% в ноябре 2018 года – мае 2019 года. «Заметное ускорение спада экспорта в мае было в существенной степени обусловлено приостановкой прокачки сырой нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за попадания в него некачественного сырья», – говорится в докладе.

Между тем, если оценивать динамику внешнеторгового оборота с декабря 2015 года, то в мае этого года рост составил 37,4%, доля экспорта в нем равна 37,9%, и это также объясняется динамикой мировых цен на нефть. Импорт с декабря 2015 года увеличился на 36,4%, в основном это произошло за счет увеличения ввоза машин, оборудования и транспортных средств. Самый ощутимый рост внешнеторгового оборота за эти годы произошел с Китаем – на 74,1%.

«За период подъема индикаторов внешней торговли России (после спада 2014-2015 гг.) сальдо торгового баланса в целом с 8,7 млрд долларов США в январе 2016 года увеличилось до 13,6 млрд долларов США в мае 2019 года, т.е. в 1,6 раза, а сальдо без учета экспорта и импорта нефти и природного газа увеличилось с 0,6 млрд долларов США до 1 млрд долларов США. Индикатор конкурентоспособности российских товаров на внешнем рынке за тот же период изменился с 23,6% до 25,8%», – говорится в докладе Института «Центр развития».

Уже в этом году по данным к декабрю 2018 года на 7,2% вырос экспорт высокотехнологичной продукции. Его доля в общем объеме экспорта увеличилась до 12%. Импорт такой продукции вырос на 0,3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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