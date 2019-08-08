Кризис в Киргизии: противоборствующие кланы «затянули пояса» надолго

В Киргизии, где силовики пытались штурмом взять резиденцию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, происходит гражданский конфликт двух традиционно противостоящих кланов, и эта ситуация вряд ли имеет шансы разрешиться быстро. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, глава Комитета по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

«В Киргизии происходит гражданский конфликт двух групп, двух региональных кланов – Севера и Юга, потому что Атамбаев (экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, – ред.) это север, а Жээнбеков (президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, – ред.) это юг, – пояснил эксперт. – Это еще и традиционное для киргизской политики противостояние этих двух групп. Поэтому я думаю, что, к сожалению, это долгая история, [быстро] она не закончится. В идеале, конечно, было бы правильно попытаться найти компромисс».

Сегодня утром парламент Киргизии собрался на внеочередную сессию, в повестке которой – только один вопрос: ситуация в стране после попытки силовиков задержать Атамбаева. По итогам этого заседания не исключено решение о введении чрезвычайного положения – весь вопрос в том, насколько власть готова к силовому решению конфликта.

«У Атамбаева под его крылом достаточно серьезные силы, я думаю, что он до 10 тысяч [человек] может поднять, – отметил политолог. – Он был в политике долгие годы, еще в 2005 году был одним из моторов революции, которая свергла Акаева (Аскар Акаев – с 1990 года по 2005 год президент Киргизской Республики, – ред.). Тогда Атамбаев был, в том числе, известен своим очень серьезным мобилизационным потенциалом. И [сейчас] вопрос в том, насколько правоохранительные органы готовы выполнять приказы Жээнбекова. Так что я думаю, что там очень непростая история».

При этом Минченко выразил сомнения, что конфликт возможно решить силовым способом. «Можно только ситуативно», – пояснил он, отметив, что надо учитывать само устройство Киргизии, которая разбита на кланы и анклавы. Каждый из них обладает своей боевой силой, а оружие там очень распространено.

Как сообщал «Новый День», 7 августа силовики предприняли две попытки штурма резиденции бывшего президента Киргизии, однако обе не увенчались успехом. Число сторонников бывшего президента оценили в две тысячи, а силовиков – в 500 человек. В результате один спецназовец погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Глава государства прервал свой отпуск. Сегодня созвано заседание Совета безопасности, сейчас проходит внеочередная сессия парламента Киргизии. Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев уже заявил о своей готовности уйти в отставку и выразил сожаление, что не отдал приказ открыть огонь на поражение. После этого депутат Альфия Самигуллина потребовала дать оценку действиям силовиков, которые, по ее словам, «превысили мыслимые и немыслимые нормы», устроив штурм частного жилого дома.

Сторонники Атамбаева объявили о бессрочном митинге, который начнется в 16 часов. Торговые центры и банки в Бишкеке начали закрываться. В мэрии уже выступили с заявлением, пообещав не допустить мародерства и провокаций в городе.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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