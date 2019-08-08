Ремесло рассчитывает на тюремные заключения для сотрудников ФБК, «отмывших» миллиард рублей

Сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), «отмывшие» порядка миллиарда рублей, не смогут уйти от наказания. Об этом заявил известный юрист, член Общественной палаты России Илья Ремесло.

3 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отмывания около миллиарда рублей рядом сотрудников ФБК. По словам официального представителя силового ведомства Светланы Петренко, деньги были получены незаконным путём, а затем преданы сотрудникам ФБК для легализации.

Это преступление попадает под пункт 4 статьи 174 УК РФ и предусматривает серьезное уголовное наказание.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы некоторые функционеры «ФБК» получили от третьих лиц крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, после чего данные граждане планомерно вносили небольшие части этих сумм на различные счета целого ряда банков. Далее деньги переводились на счета Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее СК уже провел обыски в офисе Фонда, а сегодня та же учесть настигла трех сотрудников НКО Навального – следователи провели обыски у Евгения Замятина, Вячеслава Гимади и Александра Помазуева.

Илья Ремесло полностью поддерживает такую инициативу Следственного комитета. Он напомнил, что уже давно рассказывал о получении «фбкашниками» крупных сумм денег. По его словам, речь идёт о десятках миллионов рублей, которые они вносили на различные счета Фонда, имея зарплату в 70-80 тысяч рублей. Вполне очевидно, что деньги они получали от третьих лиц, считает общественник.

Ремесло полагает, что хоть следователи и немного задержались со своей проверкой, но лучше поздно, чем никогда Он выразил надежду, что виновные сотрудники ФБК понесут самое строгое наказание – сядут в тюрьму.

Примечательно, что сторонники Навального и сам блогер уже не впервые попадают в криминальные сводки. Совсем недавно Следственный комитет проводил проверку по поводу получения Навальным и его соратником Леонидом Волковым крупных сумм на криптовалютные кошельки. Они не скрывают множество операций с биткоинами, пользуясь некоторыми «дырами» в российском законодательстве – криптовалюта официально не признана на территории РФ.

Кроме того, Навальный не стесняется тратить донаты и пожертвования спонсоров на отдых в фешенебельных курортах. Он даже получил прозвище «богатый русский» после посещения Италии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.19

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