Без музыки: мэрия Москвы подготовила запрет для митинга оппозиции

Мэрия Москвы запретила выступления музыкантов на согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, который пройдет 10 августа на проспекте Сахарова. Организаторы сочли такой отказ незаконным.

О том, что столичные чиновники запрещают музыкальные выступления на митинге, в соцсетях сообщил муниципальный депутат Андрей Морев. На своей странице в «Фейсбуке» он опубликовал заявление организаторов акции, которые 7 августа встречались с замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Василием Олейником. На встрече шла речь о технических вопросах митинга – установке рамок, туалетов, камеры хранения, пресс-зоны и других.

«В ходе обсуждения Олейник заявил, что мэрия запрещает музыкальные выступления на митинге. Он сослался на распоряжение московского правительства #1074 и его же постановление #1054, – уточнил Морев. – Мы с этим не согласны, считаем, что в этих документах нет запрета на музыку, да и вообще такой запрет абсурден». Морев напомнил, что ранее музыкальные группы выступали на митингах оппозиции – например, на акции за честные выборы в 2011 году, и летом 2019 года на Дне подписи на Трубной площади.

В этот раз выступить согласились рэпер Face, группы Ic3peak и Кровосток.

«Мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа, – говорится в сообщении на странице Морева. – Митинг был официально согласован мэрией Москвы, и у властей нет права вмешиваться в формат его проведения».

Между тем, в мэрии считают иначе. Так, «Коммерсанту» в департаменте региональной безопасности указали на 54-ФЗ «О собраниях и митингах» и распоряжение столичного мэра Сергея Собянина №1054 от 5 октября 2000 года. Чиновники заявили, что федеральный закон запрещает менять условия проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования, а Собянин издал «временное положение о порядке организации и проведения» мероприятий, в котором приказал согласовывать их за 30-45 суток до проведения.

Очевидно, что организаторы митинга 10 августа в эти сроки не могли уложиться. Адвокаты подтвердили изданию, что формально мэрия права, однако по существу такой запрет направлен на снижение численности участников митинга. При этом известно, что на 10 августа назначен и фестиваль Beat&Meat в Парке Горького, мероприятие аннонсировали структуры мэрии Москвы. Несколько музыкальных групп, несмотря на анонсы, уже отказались в нем участвовать – в частности, это певица MANIZHA и группа OQJAV.

Неделей ранее, 3 августа, когда москвичи устроили прогулку по Бульварному кольцу (мэрия объявила ее несанкционированной акцией), в парке Горького прошел фестиваль «Шашлык Live». Несколько музыкальных коллективов о своем участии в нем узнали только из афиш. От участия в фестивале отказался, в частности, Алексей Кортнев, группы «Браво» и Tequilajazzz. После фестиваля было официально объявлено, что в Парк Горького пришло 305 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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