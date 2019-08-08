Компания главы Ассоциации микрофинансовых организаций лукавила с кредитами москвичей

В Москве правоохранительные органы поймали на нарушениях микрокредитную организацию «Квик Мани» – там выдавали кредиты физлицам, умалчивая о повышенных рисках заемщиков и полной стоимости займов. По данным из открытых источников, соучредителем компании выступает председатель правления Межрегиональной ассоциации ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛИМФО) Дмитрий Терентьев.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, проверку в ООО «Микрокредитная компания «КВИК МАНИ» провело надзорное ведомство Северо-Западного административного округа столицы. Оказалось, что компания нарушала федеральный закон – в офисах, где граждане подавали заявления на потребкредиты, не была размещена информация о дате, начиная с которой начисляются проценты за пользование займом, или порядок ее определения, но не было данных и о повышенных рисках заемщика, который получает доход в валюте, отличной от валюты кредита.

В кредитных договорах с физлицами прокурорские работники не нашли данных о значении процентной ставки на дату предоставления заемщику индивидуальных условий, а в некоторых договорах отсутствовала полная стоимость кредита в денежном выражении – было указано только значение за год.

В итоге прокурор внес представление об устранении нарушений директору «Квик Мани». «После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены, права потребителей восстановлены», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным из открытых источников, гендиректором ООО «Микрокредитная компания «КВИК МАНИ» является Ольга Боброва, а учредителями выступают ООО «Корона» и три физлица. В их числе – председатель правления Межрегиональной ассоциации ломбардов и микрофинансовых организаций (МАЛИМФО) Дмитрий Терентьев. Единственным учредителем ООО «Корона» является кипрский офшор «Аб Ритейл Инновешн Лимитед» – согласно открытым данным торгового реестра Кипра, директором этой фирмы является Ольга Боброва.

Москва, служба иноформации РИА «Новый День»

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