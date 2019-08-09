«Как в Европе»: недовольных россиян загонят в «резервацию для митингов»

Совет Федерации предложил ужесточить закон о митингах. Сенаторы полагают, что недовольным россиянам в каждом городе следует выделить специальное место для акций протеста, и запретить проводить их на всех остальных территориях. Член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что в Брюсселе такие места для протестов огорожены колючей проволокой, там стоят ежи и «люди с боевыми скорострельными винтовками».

Как пишет «Коммерсантъ», предложение ужесточить закон о митингах прозвучало в СовФеде в четверг на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Встреча была посвящена «иностранному вмешательству в российские выборы», которое сенаторы усмотрели в протестных акциях в Москве. Например, сенатор Климов интересовался, не было ли иностранных дипломатов на улицах Москвы во время протестных акций, и даже заявил, что сам лично видел, «как в переулочках напротив обучали людей те самые граждане, которые получают уроки за рубежом».

В свою очередь, член Центризбиркома Андрей Лопатин заявил, что отмечены атаки на портал ЦИКа «с арендованных из-за рубежа серверов», а представитель МИДа Илья Тимуров сообщил о развернувшейся на Западе кампании «по демонизации и дискредитации России». В качестве примеров агитации Запада к участию в протестных акциях в Москве он привел Twitter консульского управления США, где была размещена информация о готовящихся несанкционированных акциях и карта Москвы с указанием районов, где они пройдут. Эти данные Тимуров назвал «агиткой». Вторым примером стал Twitter немецкого СМИ Deutsche Welle – там, по его словам, появился призыв «Москва, выходи!» В МИД сочли, что выйти можно было только на несанкционированную акцию.

В итоге сенатор Людмила Бокова – известная как соавтор скандальных «законов Клишаса» – предложила расследовать ситуации с иностранным вмешательством в российские выборы. Бороться этим, по ее мнению, поможет новый закон о четком определении мест для протестных политических акций. «Коммерсант» отмечает, что в действующем законодательстве и так предусмотрены ограничения для проведения митингов и пикетов – так, нельзя собираться слишком близко от школ, судов, производственных объектов. Однако Бокова заявила, что «про места проведения [акций] конкретизации такой в законодательстве нет».

Сенатор Климов заявил изданию, что СовФед подготовит законопроект «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера – и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить, уж извините».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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