Мэрия Москвы согласилась на 100-тысячный митинг оппозиции

Мэрия Москвы согласовала митинг на проспекте Сахарова 25 августа, заявку на который отправила Либертарианская партия. На шествие власти не согласились.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичного правительства Василия Олейника, митинг с количеством участников до 100 тысяч человек согласован. При этом мэрия предложила либертарианцам не проводить запланированное ими шествие по внешней стороне Садового кольца.

«Эти предложения позволяют органам исполнительной власти принять меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросу обеспечения безопасности участников», – заявил Олейник.

Как уже сообщал «Новый День», Либертарианская партия подала в мэрию заявку на проведение шествия до проспекта Сахарова и митинга на 100 тысяч человек 25 августа.

Ранее мэрия отказалась согласовать акцию 17 августа, заявку на которую подали московские муниципальные депутаты. В ответе, подписанном Олейником, говорилось, что заявители пропустили положенный по закону срок подачи уведомления. Организаторы с этим не согласились и направили в мэрию возражение, отметив, что для муниципальных депутатов минимальный срок составляет пять, а не десять дней до мероприятия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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