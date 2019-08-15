Мэрия Москвы запретила массовые пикеты оппозиции на бульварах: «Это нарушит права пешеходов»

Власти Москвы отказались согласовать массовые пикеты на бульварах столицы, уведомление о которых направили муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Илья Азар.

Депутат напомнил, что сначала столичные власти отказались согласовать шествие 17 августа от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. «Тогда мы, три заявителя шествия – (Морев, Филина, Азар) – подали уведомления о проведении массовых пикетов по маршруту шествия. Сегодня мы получили ответ: в согласовании отказано из-за «создания помех пешеходам», – уточнил он.

В ответе, подписанном заместителем префекта Центрального округа Москвы Ларисой Тиуновой, сказано, что «на заявленном месте проведение пикета создаст помехи движению пешеходов, а также нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие». Кроме того, говорится в документе, организаторы в уведомлении «не указали информацию об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 5 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях шествиях и пикетированиях».

В ч.2 ст.5 закона указано, кто не может являться организатором публичного мероприятия – в частности, это лица, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также те, кто два и более раза привлекался к административной ответственности по нескольким статьям КоАП – например, за нарушения закона о митингах.

Вместо массовых пикетов заявители решили устроить одиночные. «Поскольку за месяц в городе уже сложилась традиция мирно протестовать по выходным, да и вообще нелепо запрещать людям гулять, то мы не можем остаться в стороне и 17 августа в 14-00 выйдем на заявленные места массовых пикетов (памятники Высоцкому, Шухову и Крупской) с тремя одиночными пикетами», – пояснил Азар, подчеркнув, что депутаты никого не призывают выходить на несогласованные шествия и пикеты, «так как это может обернуться задержанием, арестом или даже уголовным делом».

«Мы требуем от властей и силовиков не устраивать 17 августа на улицах очередной силовой беспредел и не мешать людям мирно гулять по городу», – говорится в сообщении.

Массовые акции протеста в Москве проходят с середины июля. Причиной стал отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Несколько акций мэрией столицы были объявлены несанкционированными, на них силовики жестко задержали, по данным «ОВД-Инфо», около 2,5 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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