Мужчина устроил стрельбу в парикмахерской

Мужчина ворвался в парикмахерскую и устроил там стрельбу. ЧП произошло около 14:00-15:00 в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники, передает РИАМО.

Сообщается, что мужчина зашел в парикмахерскую и произвел выстрел. После этого он забаррикадировался в здании. Как уточняет «Интерфакс», мужчина стрелял из охотничьего ружья.

«Весь персонал и клиенты парикмахерской разбежались. Никто не пострадал. С нападавшим ведутся переговоры. Он сильно пьян», – отметил источник.

По некоторым данным, причиной инцидента стала любовная драма между нападавшим и одной из работниц парикмахерской.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.19

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