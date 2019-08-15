Росстат «прозрел»: промышленное производство в России замедляется

В России в июле замедлился рост промышленного производства, сокращение к предыдущему месяцу по данным Росстата составило 0,7%. Самый ощутимый спад наблюдался в сфере обрабатывающих производств – 97,1% по отношению к предыдущему периоду.

Как сообщается на сайте Росстата, индекс промышленного производства в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102,6%, при этом в июле 2019 года по отношению к июлю 2018-го промпроизводство выросло на 2,8%. По отношению к июню этого года эта цифра составила 99,3%.

Если верить данным статистического ведомства, за полгода в сфере добычи полезных ископаемых в годовом выражении зафиксирован самый серьезный рост – 3%, в обрабатывающих производствах – 2,8%. Объемы в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличились за год на 1,6%.

По видам продукции наиболее серьезный спад за месяц зафиксирован в производстве кузовов для автотранспортных средств (54% к июню этого года), чемоданов и сумок (63,2%), компьютеров и запчастей к ним (64%), натуральной кожи из шкур КРС (66,2%). Выпуск двигателей внутренного сгорания для автотранспортных средств составил 78,4% по отношению к июню 2019 года, легковых автомобилей – 79,9%.

Ранее Росстат сообщал об ускорении роста промпроизводства с 0,9% в мае до 3,3% в июне. В Минэкономразвития объясняли это, в частности, улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, хотя независимые эксперты обращали внимание, что эти данные явно завышены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.19

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