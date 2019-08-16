ЧП в Подмосковье: полуторагодовалый ребенок утонул в придорожной канаве

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств страшной гибели полуторагодовалого мальчика, тело которого было обнаружено в придорожной канаве вблизи от садового товарищества в подмосковных Электроуглях.

Как сообщила пресс-служба ведомства, тело ребенка с признаками утопления было обнаружено накануне. По предварительным данным, мальчик самостоятельно выбрался из дачного участка, на котором находился вместе с родителями. В ходе поисков он был обнаружен без признаков жизни.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

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