Матери детей-инвалидов обратились к Путину: «Владимир Владимирович, просим вас разорвать этот замкнутый круг»

Матери детей-инвалидов направили обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России противоэпилептическими препаратами. Открытое письмо, которое подписали 82 женщины из разных регионов страны, опубликовала глава фонда «Вера» Нюта Федермессер.

Как отмечается в обращении, после инцидента с препаратом «Фризиум» в «безжалостную ловушку» попали родители и врачи. «Мать просит лекарство, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название не зарегистрированных, но действенных лекарств», – говорится в письме.

Авторы обращения подчеркивают, что в нынешней ситуации матери, руководствуясь мировым опытом лечения эпилепсии, вынуждены идти на отчаянный шаг и покупать незарегистрированное в РФ лекарство. «Но мать покупает не психотропное вещество, она приобретает надежду на избавление от боли!!! И ребенку становится легче. Он начинает спать и улыбаться», – отмечается в письме.

«Мы, матери детей-инвалидов всей России, встревожены ситуацией и просим вашего личного участия, Владимир Владимирович, – подчеркивается в обращении. – Просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения не легализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно используют врачи во всем мире».

Как сообщал «Новый День», на этой неделе в Москве разгорелся очередной громкий скандал с уголовным делом в отношении матери ребенка-инвалида, заказавшей для него препарат «Фризиум», который не зарегистрирован в России и считается запрещенным веществом.

О том, что женщину задержали прямо на почте с посылкой, в которой был препарат, в соцсетях сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. «Маму зовут Лена. У ребенка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в Интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего – ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет», – рассказала Мониава на своей странице в «Фейсбуке».

В итоге женщину задержали. Судя по последней информации, она стала свидетелем по уголовному делу об обороте запрещенных веществ.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал ситуацию с задержанием матери инвалида абсурдной и бесчеловечной. «Первое, что я сделал, я направил обращение руководителю Следственного комитета по Москве с тем, чтобы прекратить это уголовное дело, оно не первое, как мы знаем, на моей памяти в Москве это уже четвертая такая история, но в этот раз она еще круче: и обыск, и изъятие компьютера. В этой ситуации такое недопустимо», – сообщил он.

В Минздраве РФ в очередной раз заявили, что намерены разобраться в ситуации с запрещенными препаратами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.08.19

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