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Суббота, 17 августа 2019, 14:06 мск

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Мужчина с топором потребовал в банке погасить кредит

В Москве задержан 41-летний житель столицы, который накануне ворвался в банк с топором. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Росгвардии.

В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве поступил сигнал «тревога» из финансового учреждения, расположенного на Большой Тульской улице. На месте происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии.

По словам сотрудников банка, мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долговые обязательства по кредиту.

Как сообщается, для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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