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Суббота, 17 августа 2019, 16:48 мск

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В центре Москвы вновь усилены меры безопасности

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов оцепили возможные места проведения несогласованных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Полицейские заграждения установлены на Большой Дмитровке от Бульварного кольца по направлению в центр, передает «Интерфакс».

Оцеплены также Пушкинская площадь и площадь перед издательским комплексом «Известия». Вдоль Новопушкинского сквера со стороны Тверской установлены металлические заграждения. На Триумфальной площади площади также дежурят наряды полиции.

Сообщается также, что у памятника Крупской на площади Сретенские ворота дежурят наряды ОМОН в бронежилетах. С торца памятника припаркованы два автозака.

Вместе с тем усилены меры безопасности в метро.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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