В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столб: есть пострадавшие

В Москве на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы туристический автобус врезался в столб, в результате чего пострадали порядка 20 пассажиров.

Во время аварии в автобусе находились 32 человека, все они, предположительно, являются туристами из Китая. В качестве возможной причины аварии называется мокрый асфальт, передает РБК.

В результате ДТП пострадали 29 человек, 19 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы, остальным помощь оказана на месте, уточнили в департаменте здравоохранения Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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