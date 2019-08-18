российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 18 августа 2019, 17:53 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Москве в аварии погиб полицейский: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб сотрудник полиции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, сегодня днем на Севастопольском проспекте произошло ДТП с участием грузовика и служебного автомобиля. В результате аварии один сотрудник полиции скончался на месте происшествия, еще один с травмами госпитализирован.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.08.19

Илья Яшин задержан на выходе из спецприемника: готовится новое обвинение. / Солонников расценил пикеты оппозиции в Москве, как тренировку перед новой волной беспорядков. / В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столб: есть пострадавшие. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столб: есть пострадавшие

В центре Москвы вновь усилены меры безопасности

Мужчина с топором потребовал в банке погасить кредит

Лекарственное дело: задержанная из-за иностранного препарата для сына москвичка стала свидетелем по уголовному делу

СКР объявил о задержании еще двоих «участников массовых беспорядков»

Компания главы Ассоциации микрофинансовых организаций лукавила с кредитами москвичей

Ремесло рассчитывает на тюремные заключения для сотрудников ФБК, «отмывших» миллиард рублей

В антикоррупционном «Фонде» Алексея Навального идут обыски, счета арестованы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,