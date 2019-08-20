Путин в курсе скандала вокруг полицейского, который ударил участницу протеста

Президент РФ Владимир Путин в курсе скандального инцидента на акции протеста 10 августа, когда при задержании полицейский ударил в живот участницу выступлений Дарью Сосновскую. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается этой конкретной ситуации, то, естественно, она относится, к резонансным, и соответствующие доклады президенту делались», – цитирует Пескова газета «Коммерсантъ». В то же время представитель Кремля не смог ответить на уточняющий вопрос, знает ли президент имя полицейского, и смотрел ли он видео, на котором запечатлен момент задержания.

При этом Песков напомнил, что глава государства свою позицию по несанкционированным митингам в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму выразил накануне в ходе визита во Францию. В частности президент считает, что необходимо привлечь к ответственности виновных в нарушениях на акциях протеста и столкновениях с органами правопорядка.

Напомним, момент задержания Сосновской попал на видео: на кадрах заметно, как полицейский бьет ее в живот. После задержания у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. После инцидента госпожа Сосновская обратилась в СКР с требованием наказать сотрудника МВД. Московское управление полиции проводит служебную проверку из-за грубого задержания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.19

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