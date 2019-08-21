Шок: в Москве подожгли мужчину

В Москве облили горючей жидкостью и подожгли мужчину, который сидел на лавочке во дворе дома. Инцидент произошел на Касимовской улице в Восточном Бирюлево. Пострадавший госпитализирован, Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили в ГСУ СК по Москве, пострадавший сидел во дворе дома и пил спиртное. Мимо него проходил житель района и сделал ему замечание. После этого прохожий облил горючей жидкостью самого мужчину, деревянную лавку и стол, и поджог.

«Потерпевший в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами доставлен в городскую больницу», – говорится в сообщении ведомства. Поджигатель уже установлен и в ближайшее время его привезут в следственный отдел. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что в телеграм-канале «112» появилось видео инцидента, там сообщается что пострадавший – 58-летний Олег К. В ролике видно, что мужчина сидит на лавочке за столом во дворе дома, рядом с ним находятся два человека. Один из них из какой-то емкости поливает мужчину неизвестной жидкостью, тот пытается встать, но потом садится и просто закрывает голову руками. Злоумышленник не спеша обливает нечастного с разных сторон, потом плещет на стол, наклоняется и поджигает его. Пламя вспыхивает мгновенно. Второй человек, который все это время просто смотрел на происходящее, уходит вместе со злоумышленником.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.19

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