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Четверг, 22 августа 2019, 11:49 мск

Новости Москва

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В Москве задержан подозреваемый за попытку заживо сжечь мужчину

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту поджога мужчины на юге столицы. Несчастного пытался сжечь заживо прохожий, которому не понравилось его поведение.

Как сообщили в ГСУ СК по Москве, подозреваемый задержан. Им оказался 37-летний житель района Восточное Бирюлево. Мужчина шел по двору дома на улице Касимовская, там поругался с незнакомым пожилым человеком, и решил убить его – причем, как подчеркнули в ГСУ, «с особой жестокостью, с причинением особых страданий, путем сожжения заживо». Мужчина взял пластиковую канистру с горючей жидкостью, облил несчастного, деревянную лавку, на которой он сидел, и стол, а потом поджег.

Пострадавшего госпитализировали с термическими ожогами 2 и 3 степени.

Подозреваемый уже задержан. Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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