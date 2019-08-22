У россиян в июле стало меньше свободных денег

В российских семьях снизился объем «свободных денег» – средств, остающихся после уплаты всех необходимых платежей и покупки товаров повседневного спроса. Самый серьезный спад в июле наблюдался в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Пик объема «свободных денег» пришелся на июнь, однако уже в июле вернулся к показателям апреля-мая, потеряв в весе 10%. Индекс «свободных денег», таким образом, составил 29,3 тысячи рублей, что, впрочем, на 20,6% больше, чем годом ранее.

При этом, как отмечают аналитики, среднегодовое значение индекса также растет, и по итогам 7 месяцев этого года достигло 27,3 тысячи рублей.

Тем не менее, самое серьезное падение индекса отмечалось в июле в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек – на 16,2% до 19,6 тысячи рублей. Жители мегаполисов пострадали меньше: у них объем «свободных денег» снизился только на 8,2%. В холдинге «Ромир» отмечают, что в средней российской семье, которая проживает в городе-миллионнике, в июле после оплаты счетов и покупки товаров первой необходимости оставалось свободными порядка 38 тысяч рублей.

Эксперты пересчитали покупательскую способность «свободных денег» в упаковках йода (10 мл), и оказалось, что в этом году она достигла пика – на эти деньги можно купить 1806 пузырьков йода. Годом ранее эта цифра составляла лишь 1771 упаковку, а в 2017 году – почти 1400.

Комментируя эту ситуацию, глава исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин отметил, что объем «свободных денег» ежегодно демонстрирует снижение в июле, откатываясь на позиции апреля-мая. «Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода. В июле же ситуация с доходами и расходами возвращается в привычное русло», – пояснил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.08.19

«Эволюция» России: из эпохи реальной конкуренции в квазимонархию. Известный политолог Константин Калачев о 1990-х, современности и исторических параллелях. / «Как на такое реагировать? Я посмеялся»: сербскому актеру Милошу Биковичу запрещен въезд на Украину. / В Москве задержан подозреваемый за попытку заживо сжечь мужчину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»