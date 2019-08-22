Московский метрополитен подал иск к столичной оппозиции

Столичный метрополитен подал иск к представителям оппозиции, которые организовали акции протеста. Заявление зарегистрировано Коптевским районным судом Москвы. Сумма исковых требований в карточке дела на сайте суда не уточняется, дело находится у судьи Веры Петровой.

В качестве ответчиков выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Илья Яшин, а также скандальный политик Алексей Навальный и координатор его московского штаба Олег Степанов, сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Иск к представителям оппозиции стал уже четвертым после массовых протестов, стартовавших в июле. Ранее ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» потребовало от девяти оппозиционеров почти 11,5 млн рублей, дело также находится у судьи Петровой. Предварительная беседа по иску в суде состоится сегодня в 16 часов.

Еще 1,2 млн от представителей оппозиции намерен получить «Мосгортранс», беседа по этому заявлению назначена судьей Петровой на 14 часов среды, 22 августа.

В судебные тяжбы против оппозиции включилось также ООО «Анкор», которое требует с организаторов акции протеста, которую в мэрии назвали несанкционированной, более 500 тысяч рублей. Иск находится у судьи Светланы Самохваловой, беседа по нему пройдет 30 августа. «Анкор» владеет рестораном «Армения», который находится на Тверской улице – в день акции протеста 27 июля владельцы закрыли заведение, и теперь хотят взыскать упущенную выгоду.

После того, как о данном иске сообщили СМИ, в соцсетях начались призывы к бойкоту заведения, рейтинг ресторана на странице в «Фейсбуке» был обрушен десятками негативных комментариев. Сервис «TripAdvisor» перестал принимать отзывы о ресторане «Армения», «так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», сообщается на сайте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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