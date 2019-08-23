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Пятница, 23 августа 2019, 11:01 мск

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Навальный вышел на свободу после ареста

Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh

Скандальный политик Алексей Навальный освобожден из спецприемника №1 ГУВД Москвы, где отбывал административный арест за призыв принять участие в несогласованной протестной акции. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в твиттере.

Ранее, 24 июля, Симоновский суд назначил Навальному административный арест на 30 суток. Он был признан виновным в повторном нарушении правил организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). Согласно протоколу, он в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. С аналогичными призывами политик выступал также в социальных сетях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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