Навальный вышел на свободу после ареста

Скандальный политик Алексей Навальный освобожден из спецприемника №1 ГУВД Москвы, где отбывал административный арест за призыв принять участие в несогласованной протестной акции. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в твиттере.

Ранее, 24 июля, Симоновский суд назначил Навальному административный арест на 30 суток. Он был признан виновным в повторном нарушении правил организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). Согласно протоколу, он в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. С аналогичными призывами политик выступал также в социальных сетях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.08.19

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