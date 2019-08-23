В Москве центр помощи инвалидам выставили на улицу

В Москве разгорается скандал с выселением центра реабилитации детей и молодых людей с ментальной инвалидностью «Рафаил», петиция с требованием позволить работать центру опубликована на популярном ресурсе. О том, что двери помещения опечатаны и сотрудников не пускают внутрь, сообщила директор центра Валентина Загрядская.

«Доступ в помещение закрыт, других официальных уведомлений ДГИ и его структура «Центр московской недвижимости» не предъявили», – отметила она на своей странице в «Фейсбуке» и опубликовала фотографию уведомления.

В документе сказано, что департамент городского имущества Москвы совместно с ГКУ «Московский центр недвижимости» в рамках программы «Безопасный город» проводят инвентаризацию и обследование объектов недвижимого имущества столицы.

В петиции, адресованной мэру Москвы Сергею Собянину, говорится, что 9 августа педагоги центра, работающие с инвалидами, не смогли попасть в здание, поскольку дверь была взломана, а замки заменены. «На данный момент, несмотря на то, что Центр приступил к реализации программы Департамента социальной защиты г.Москвы «Социальная реабилитация молодых инвалидов с психическими нарушениями», доступ в помещения закрыт для сотрудников, для посещающих Центр молодых инвалидов и их семей, – говорится в обращении к градоначальнику. – Фактически деятельность Центра парализована. Семьи воспитанников центра, сотрудники центра возмущены подобными действиями сотрудников ГКУ «Московского центра недвижимости».

При этом центр работает с недееспособными сиротами из столичного психоневрологического интерната и имеет благодарности правительства Москвы, подчеркивается в петиции.

Помещение в Оболенском переулке, дом 9, корпус 3, было куплено центром в 2004 году, утверждают авторы обращения. В петиции они просят столичного градоначальника помочь восстановить работу центра в том же помещении.

Согласно открытым данным, гендиректор и соучредитель центра «Рафаил» Валентина Загрядская возглавляет также Центр Социальной Адаптации «Штайнер-Центр». Судя по судебным документам системы «Электронное правосудие», именно эта организация с 2012 года судилась с Росреестром, департаментом имущества Москвы и ГУП «Мосимущество» за признание права собственности на нежилое помещение площадью 341,3 кв.м в Оболенском переулке, д. 9, корп. 3. В решении Арбитражного суда Московского округа говорится, что «Центр педагогики и лечебной педагогики им.Рудольфа Штайнера» с 1998 года арендует это помещение, и в 2004 году выкупил его у города. Однако Росреестр отказался зарегистрировать право собственности – поскольку не были представлены документы, что «Центр Штайнера» подпадает под действие Указа президента РФ о приватизации от 1994 года, а договор аренды при этом не предусматривал права выкупа, говорится в решении.

Суд первой инстанции «Центр Штайнера» выиграл, однако апелляцию и кассацию проиграл – право собственности на помещение в Оболенском переулке осталось у города Москвы.

В августе прошлого года «Штайнер-центр» подал иск к столичному управлению Росреестра – однако не смог в нужный срок представить все необходимые документы, и Арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление. В октябре центр вновь подал иск к управлению Росреестра, однако через месяц сам же попросил заявление вернуть.

Судя по всему, образовательному учреждению катастрофически не везет с недвижимостью в Москве: в 2011 году арбитражные суды в Якутии отказались признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения в 441, 6 кв.м на Комсомольском проспекте, д. 38/16 в Москве. Продавцом выступал «Центр педагогики и лечебной педагогики Рудольфа Штайнера» (ныне «Штайнер-Центр»), а покупателем – некий индивидуальный предприниматель Андрей Бугаев из Якутии. Сумма сделки составляла 131 млн рублей, однако в суде центр заявил, что получил из этих денег только десятую часть – 13,1 млн рублей. Более того: подписи директора центра Элизабет Штеклин на договоре от января 2010 года и приходных кассовых ордерах, по мнению представителя центра, имели признаки подделки. Вызвать в суд саму Элизабет Штеклин не представлялось возможным, поскольку в августе 2010 года она умерла. Подписать договор и документы об оплате женщина не могла физически, утверждали в суде представители центра – потому что в январе она находилась за границей, и никаких доверенностей не выдавала. Пикантности ситуации придавало то, что ни оригиналов договора, ни подлинников документов об оплате в суд представлено не было.

На сайте центра «Рафаил», который в результате таких долгих судебных процессов оказался на улице, сказано: «миссия центра – содействие повышению качества и уровня жизни инвалидов и членов их семей; реализация индивидуального маршрута достойного жизнеустройства и социального сопровождения лиц с инвалидностью: от реабилитации к интеграции».

Центр оказывает комплексную помощь в реабилитации, абилитации и адаптации инвалидов с психофизическими нарушениями и помогает созданию государственных механизмов поддержки инвалидов с психофизическими нарушениями и их семей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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