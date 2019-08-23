Следствие просит избрать меру пресечения «касимовскому поджигателю»

Сегодня будет избрана мера пресечения москвичу, который поджег человека во дворе дома на юге столицы. В качестве подозреваемого задержан 37-летний местный житель.

«Сегодня следствие ходатайствуют об избрании меры пресечения в отношении фигуранта 1982 года рождения», – сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «покушение на убийство». Инцидент произошел днем 21 августа. Во дворе одного из домов на Касимовской улице на лавочке сидел пожилой мужчина и пил спиртные напитки. Мимо него проходил незнакомый ему местный житель и сделал замечание. Мужчины поругались, в итоге прохожий, по версии следствия, «решил реализовать внезапно возникший преступный умысел, направленный на убийство с особой жестокостью, с причинением особых страданий, путем сожжения заживо». Он взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, со всех сторон облил несчастного, а потом поджег. Потерпевший был госпитализирован с ожогами 2 и 3 степени.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.08.19

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