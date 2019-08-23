российское информационное агентство 18+

Расследования "Нового Дня"

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 августа 2019, 16:10 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Следствие просит избрать меру пресечения «касимовскому поджигателю»

Сегодня будет избрана мера пресечения москвичу, который поджег человека во дворе дома на юге столицы. В качестве подозреваемого задержан 37-летний местный житель.

«Сегодня следствие ходатайствуют об избрании меры пресечения в отношении фигуранта 1982 года рождения», – сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «покушение на убийство». Инцидент произошел днем 21 августа. Во дворе одного из домов на Касимовской улице на лавочке сидел пожилой мужчина и пил спиртные напитки. Мимо него проходил незнакомый ему местный житель и сделал замечание. Мужчины поругались, в итоге прохожий, по версии следствия, «решил реализовать внезапно возникший преступный умысел, направленный на убийство с особой жестокостью, с причинением особых страданий, путем сожжения заживо». Он взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, со всех сторон облил несчастного, а потом поджег. Потерпевший был госпитализирован с ожогами 2 и 3 степени.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.08.19

Ученые развенчали миф об одиноких любительницах кошек. / «Будем приглашать тех, к кому есть вопросы»: начала работу «антишпионская» комиссия Госдумы (ФОТО). / В Москве центр помощи инвалидам выставили на улицу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержан подозреваемый за попытку заживо сжечь мужчину

Шок: в Москве подожгли мужчину

Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму получил еще 10 суток ареста

В Москве в аварии погиб полицейский: возбуждено уголовное дело

В Москве автобус с китайскими туристами врезался в столб: есть пострадавшие

В центре Москвы вновь усилены меры безопасности

Мужчина с топором потребовал в банке погасить кредит

Лекарственное дело: задержанная из-за иностранного препарата для сына москвичка стала свидетелем по уголовному делу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,