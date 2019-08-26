ЧП в Подмосковье: в торговом центре на 5-летнего ребенка упала дверь

В Подмосковье на 5-летнего мальчика в одном из торговых центров упала металлическая дверь. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло в Солнечногорском районе. Ребенок был в магазине с отцом. В один момент он остался без присмотра и на него упал выставочный образец металлической двери. Малыш был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящий момент проведён осмотр места, опрошены очевидцы произошедшего, устанавливается стерпеть тяжести вреда здоровью ребёнку.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Российская газета», ребенка первоначально госпитализировали в местную больницу, но оказалось, что ему требуется специализированная медицинская помощь. Поэтому он был перевезен на вертолете в Москву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.08.19

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